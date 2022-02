Influenciadora diz que 'meninas com roupas curtas despertam pedófilos'

Cassiane Valadão publicou uma série de stories comentando sobre sua concepção de roupas 'adequadas' para mulheres (foto: Reprodução/Instagram)









16:46 - 04/02/2022 Homem foge com moto da noiva 6 dias antes do casamento "Temos que ensinar nossas filhas desde pequenas sobre vestimenta. Hoje fui para a academia e tinha uma moça que o short era tão curto, mas tão curto, que nem na minha casa eu uso um short de pijama assim. Outras usam blusinha sem sutiã, gente está terrível. As mulheres têm que se guardar um pouco. Sei lá. Não precisa mostrar tudo, não. Ali têm homens casados, senhores, rapazes. Está demais, gente", disse a dona de casa que está em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos.Ela também comentou sobre a vestimenta de meninas dentro das igrejas e em cultos de jovens, que, conforme a influenciadora, provoca desejo sexual dos meninos de forma prematura. “Eu vou fazer um protesto, vou botar gente na porta da minha igreja e não vou deixar entrar com barriga de fora. Fica despertando os meninos. Os meninos de 13, 14 anos, muitas vezes não estão pensando em nada e as meninas estão indo atrás dos meninos, estão querendo despertar algo antes da hora. Mães, não deixem suas filhas saírem mostrando o corpo assim. Isso é muito sério", declarou.





Cassiane também afirmou que a forma como as mulheres se vestem pode atrair pedófilos. “Gente, pedófilo tem por toda a parte. Geralmente são aqueles que a gente menos imagina. Você acha que na Igreja não tem? Tem na Igreja, tem na praia, tem na academia. Você está lá, bonitona, mostrando seu corpo demais, chamando a atenção e vai despertar pedófilos. Geralmente, as pessoas abusadas são por quem menos imaginavam, que faz amizade, dá uma brecha para sair, depois vem chorando, falando que infelizmente aconteceu isso. Não estou falando que pedófilo só pega menina que mostra o corpo, mas desperta. Corpo você mostra para o seu marido”, falou.





Segundo a dona de casa, “não tem que ficar mostrando coisa que não deve”. “Então cobre a bunda, cobre a barriga, não mostra o peito. Peito você vai mostrar para o seu filho quando for amamentar e para o seu marido. O nosso corpo é templo do Espírito Santo e depois de casado é templo do seu marido. Não é templo de todo mundo não”. Além de fazer um apelo aos pais de adolescentes, ela também adverte os homens quanto à escolha de uma “parceira ideal”. “Meninos, se vocês estão namorando as mocinhas que amam mostrar essas coisas, fiquem mais espertos com quem estão namorando, com quem vão casar, os valores e os princípios. Tomem cuidado, rapazes, com a menina que você vai casar”. Repercussão

O perfil de Cassiane possui, no momento, mais de 542 mil seguidores, devido às repercussões, que lhe garantiram aproximadamente 6 mil seguidores, segundo a influenciadora. “Primeiro eu quero falar que já ganhei uns 6 mil seguidores até agora, então bem-vindos, é muita gente em poucas horas. Eu que nunca caio em polêmica, sou super-quietinha, fui falar ontem o que estava no meu coração. E estou super feliz pelo apoio. Ontem mesmo a maioria das minhas amigas, da minha família, amigos do meu marido, me ligaram e disseram que temos que nos posicionar mesmo. Então muito obrigada a vocês que chegaram agora”, falou nessa sexta-feira (04).





Em resposta aos comentários negativos em relação à sua fala, Cassiane comentou que foi interpretada de forma errada. “Gente, eu não posso nem vou proibir. Não sou dona da igreja, foi jeito de falar. Mas que devia ser, ahhh devia. Uma vez fui proibida de entrar numa Mesquita famosa no mundo inteiro, porque estava aparecendo um pouco das minhas canelas”, respondeu.





A dona de casa informou que a vestimenta na igreja se refere a uma questão de respeito e que era uma maneira de falar. “Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu e ficou com raiva, me perdoa, não falei para magoar ninguém, mas é isso, realmente têm alguns lugares que é proibido entrar mostrando algumas partes do corpo. Eu não gosto, minha filha não vai usar e eu nunca usei roupa aparecendo o corpo, nada contra, mas eu não concordo. Eu respeito gente, por favor”, concluiu.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira





A influenciadora digital paranaense Cassiane Valadão, de 41 anos, esposa do cantor evangélico e pastor André Valadão, da Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, publicou nessa quinta-feira (3/2) uma série de stories em seu perfil no Instagram comentando sobre sua concepção de roupas “adequadas” para mulheres jovens e adultas. As postagens geraram polêmica e ganharam grande repercussão nas redes sociais nesta sexta-feira (4).