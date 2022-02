Homem foge com moto da noiva 6 dias antes do casamento

A jovem Katia Katerine Lourencio de Lima, de 26 anos, calcula que teve um prejuízo de R$ 10 mil com o cancelamento do seu casamento (foto: Arquivo Pessoal)

A jovem Katia Katerine Lourencio de Lima, de 26 anos, calcula que teve um prejuízo de R$ 10 mil com o cancelamento do seu casamento depois que o noivo fugiu com a moto dela faltando seis dias para a cerimônia. A cerimônia seria realizada na quarta-feira (2/2).

A mulher ainda relata que o ex-noivo deixou uma dívida de R$ 30 mil em cartão de crédito e empréstimos.





"Meu pai já tinha comprado a viagem da lua-de-mel e precisou pagar uma multa de 25% do valor. Já tinha ido ver meu vestido também, estava com ele. A festa faríamos na casa de um dos padrinhos, mas tínhamos encomendado a comida e as lembrancinhas. Como ele sumiu na quinta-feira, eu consegui cancelar tudo", contou ao G1.





Os dois se conheceram em junho de 2021 e ficaram noivos em novembro. Desde lá, eles vinham comprando móveis para a casa nova, no cartão dela.





Kátia registrou ocorrência na Delegacia de Votorantim, em São Paulo, que investiga o caso.