Veja a história por trás do vídeo de homem amarrado em fila de vacinação

Mulher leva colega de trabalho amarrado para tomar a vacina contra a COVID-19, em Alagoas (foto: Twitter/Reprodução ) Uma cena em que um homem aguardava amarrado em fila para receber a vacina contra a COVID-19 surpreendeu internautas nesta terça-feira (2/2). O vídeo viralizou e engajou o debate sobre a importância do imunizante, além de proporcionar alguns minutos de risada para o público.









Ana Andrade, de 66 anos, amarrou o colega de trabalho, Cícero Sabino, de 48, que não queria tomar a segunda dose do imunizante. A mulher brincou que, visto a resistência, o levaria à força. O homem cedeu à brincadeira. A história foi contada pelo portal de notícias TNH1, que escutou o casal de amigos.





“Vi que ele estava tremendo, com medo porque teve reação na primeira dose. Aí eu pedi uma corda, e ele entrou na brincadeira e fizemos essa cena no posto de saúde. Eu sou muito brincalhona, ‘palhaça’ mesmo, gosto de uma resenha, e pra levar ele para se proteger contra a Covid foi mais fácil assim do que se eu fosse só falar sério com ele”, disse Ana em entrevista ao portal.





Em tom de brincadeira, a senhora reiterou a importância da vacina: “Por favor, quem não tomou a vacina, vá tomar. Dá uma reaçãozinha, mas é normal. A vacina é proteção. Se tiver com medo, me chame".





No fim, Cícero saiu do posto de saúde devidamente vacinado e sob aplausos da equipe médica. O caso rendeu boas risadas para quem presenciou a cena no local.

Veja o vídeo: