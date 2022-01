Coordenadora de medicina da UnB deixa o cargo após cobrança de vacinação

(foto: Reprodução/Redes Sociais)

Após a instituição do passaporte da vacina para acessar as dependências da Universidade de Brasília (UnB), a coordenadora da Faculdade de Medicina da UnB, Selma Kuckelhaus, pediu desligamento do cargo, nesta quinta-feira (27/1). A professora, que é formada em Ciências Biológicas e dá aulas na morfologia, enviou um comunicado aos integrantes do curso explicando a decisão e disse não ter tomado nenhuma dose do imunizante.









Selma Kuckelhaus disse, ainda, que as vacinas estão em desenvolvimento e que tanto a segurança quanto a eficácia apresentam inúmeros questionamentos. Ela argumentou também que “as vacinas disponíveis não impedem a infecção e tampouco o contágio, como demonstrado pelos inúmeros casos de infecção de indivíduos vacinados.”





A professora alegou que, para ela, é uma incongruência a imposição do passaporte sanitário, “desconsiderando os indivíduos que se recuperaram da infecção pela covid-19 e que possuem imunidade natural, bem como aqueles que não sentem segurança nas vacinas disponíveis e julgam que o risco supera o benefício”, argumentou na carta.