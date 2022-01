Nuvens coloridas: fenômeno surpreende moradores do interior de Goiás

Especialista explica que os raios do sol passam pelos pequenos cristais de gelo das nuvens e a luz 'se divide' (foto: Reprodução/Nêuda Mendes)

Depois da nuvem que se assemelhava a uma explosão de bomba atômica no céu da Capital Federal, agora foi a vez dos goianos presenciarem um fenômeno em suas nuvens. Moradores de Itaguari, no noroeste de Goiás, e Barro Alto, no centro do estado, se surpreenderam com nuvens coloridas.





De acordo com o Gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo) André Amorim, em entrevista ao portal G1, esse fenômeno é conhecido como nuvens iridescentes e são "relativamente raras".





"Esse fenômeno acontece com nuvens pouco espessas, como a cirrucumulos. Os raios do sol passam pelos pequenos cristais de gelo delas e a luz 'se divide'. É como se fossem se acendendo, ganhando esse brilho", explicou.





André explicou ainda que todas as nuvens contêm cristais de gelo, mas quando são muito densas, os raios do sol não conseguem penetrar na mesma forma. Ele disse ainda, que o fenômeno também depende um pouco da posição da nuvem, que costumam ser bem alta.