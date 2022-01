Ômicron faz Anac reduzir número de comissários a bordo da Gol e Azul

A autorização da Anac à Azul foi dada em 12 de janeiro; o aval à Gol, nesta segunda-feira (17) (foto: Pixabay)

A variante ômicron continua repercutidno na operacionalização dos companhias áreas no Brasil. Nesta terça-feira (18/1),a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) concedeu mais uma autorização para redução do número comissários a bordo, beneficiando a Gol. A Azul já havia sido beneficiada e a Latam aguarda deferimento de igual pedido à Anac.LEIA MAIS Ômicron no Brasil: os estragos provocados pela nova variante da COVID-19 A reengenharia de pessoal a bordo, em vez quatro, três tripulantes foi autorizada em função, vai impactar também o número de assentos, 150 em aviões com capacidade para até 186 passageios.Azul, Gol e Latam detém 98,2% do mercado dom´setico de avuiação no Brasil, conforme dados mais recentes da Anac, de novembro passado.Os pedidos das companhias aéreas estão relacionadas ao avanço da variante ômicron, que tem causado afastamento de tripulantes das escalas de voo e cancelamentos de voos. A ômicron também tem provocado impacto em outros setores da economia, como profissionais da saúde e do comércio.A autorização da Anac à Azul foi dada em 12 de janeiro; o aval à Gol, nesta segunda-feira (17).As empresas são obrigadas a manter um comissário para cada 50 passageiros. Assim, para voar com três tripulantes, os voos passam a ter número reduzido de passageiros.