'Pode beber depois de vacinar' foi a pergunta mais pesquisada no Brasil

Google listou os termos mais pesquisados desde início da vacinação (foto: Reprodução) “Posso beber depois de vacinar?”. Desde o início da vacinação contra a COVID-19 no Brasil, nenhuma outra pergunta foi feita tantas vezes por internautas, que no início se mostravam ansiosos para saber possíveis efeitos do imunizante. Passado um ano desde que as doses começaram a ser aplicadas, brasileiros seguem com o questionamento.

Pode beber após vacinar? Confira perguntas e respostas sobre a vacinação





Os estados que mais buscaram por “pode beber depois da vacina” nos últimos 12 meses foram Sergipe, Paraíba, Pernambuco, Espírito Santo e Rio Grande do Norte.





“Agendamento vacina” foi o segundo termo sobre vacina mais buscado no Google no país desde janeiro de 2021, ficando atrás somente de “vacinação covid”.





Dentre as perguntas, das 100 frases mais pesquisadas sobre o imunizante, 44 foram sobre aspectos práticos da vacinação*, tais como “onde tomar vacina” ou “quando vou ser vacinado”, e sobre as regras para se vacinar, tais como “o que é comorbidade” e “quem teve covid pode tomar vacina”.





As regras para tomar o imunizante também fizeram com que os brasileiros buscassem mais por termos como “logradouro”, “puérperas”, “comorbidade” e “imunossuprimidos”.





Em 2021, as consultas por “comorbidade” cresceram +730% na comparação a 2020, enquanto as consultas por “puérperas” subiram 65%. Já as pesquisas por “logradouro” cresceram 36% e as por “imunossuprimidos”, 33%.





Segundo o levantamento, dentre os termos mais buscados sobre vacina, as categorias mais frequentes foram agendamento, cadastro e calendário. Juntas, essas três áreas representaram 18 dos 50 termos mais pesquisados sobre vacina no país nos últimos 12 meses.





O Google aponta que foram analisadas as 100 perguntas mais buscadas sobre a vacina e os 50 termos mais buscados sobre o imunizante, a partir de uma amostra de 1.000 termos, com o objetivo de identificar o que capturou a atenção das pessoas neste 1º ano de vacinação contra a COVID-19 no Brasil.









Perguntas mais buscadas sobre vacina no Brasil, últimos 12 meses





1. Pode beber depois da vacina?

2. Qual a melhor vacina?

3. Onde tomar vacina?

4. Onde tem vacina?

5. Quando vou ser vacinado?

6. O que é logradouro?

7. Qual a melhor vacina para Covid?

8. O que são imunossuprimidos?

9. O que é comorbidade?

10. Qual a vacina da Fiocruz?

11. O que são puérperas?

12. O que é vacina?

13. Quem teve covid pode tomar vacina?

14. Pode tomar vacina covid gripado?

15. Como se cadastrar para tomar vacina?

16. Como fazer o cadastro da vacina?

17. Quais são as vacinas do covid?

18. O que é pessoa institucionalizada?

19. Quais vacinas estão sendo aplicadas no Brasil?

20. Como está a vacinação no Brasil?





Termos mais buscados junto à vacina, desde 17 de janeiro de 2021, no Brasil





1. vacinação covid

2. agendamento vacina

3. vacina ja

4. vacina pfizer

5. vacina astrazeneca

6. cadastro vacina

7. calendário de vacinação

8. agendamento vacina covid

9. lista de vacinação

10. vacina oxford

11. cadastro vacina covid

12. vacina covid brasil

13. posto de vacinação

14. agendar vacina covid

15. vacina fiocruz

16. vacinação brasil

17. calendário vacinação covid

18. vacina ja cadastro

19. calendario vacina covid

20. comprovante de vacinação