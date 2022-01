Ministério da Saúde anuncia redução de quarentena para cinco dias

Até então, isolamento era de sete dias no Brasil (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

O Ministério da Saúde anunciou, nesta segunda-feira (10/1), a mudança no período do cumprimento da quarentena para pacientes contaminados pela covid-19. Segundo a pasta, a partir de agora, o intervalo, que era de dez dias, passa para sete, para pessoas com casos leves e moderados, mas pode acabar em até cinco dias.





“A nossa mensagem principal é que o isolamento é de sete dias, se ele não quis testar no quinto e tiver sem sintomas no sétimo ele pode sair do isolamento. Não é necessário testar. Recomendamos manter as recomendações até o décimo”, explicou o secretário de vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros, durante coletiva de imprensa.

Se no quinto dia o paciente estiver sem sintomas respiratórios, sem febre e uso de medicamentos, ele pode realizar a testagem para a doença. Caso o resultado para o novo coronavírus seja negativo, poderá ser liberado do isolamento. Em situações de resultado positivo, a quarentena deverá continuar até o décimo dia.“Essa é a quarta atualização do guia epidemiológico para covid-19”, esclareceu Medeiros.





Reunião





Na manhã desta segunda, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou que os integrantes da pasta e membros dos conselhos de secretários estaduais e municipais de Saúde (Conass e Conasems) iriam se reunir para dar um veredicto sobre o tema.





A sugestão da pasta se aproxima da atualização do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (do CDC) dos Estados Unidos, que reduziu de dez dias para cinco dias o tempo recomendado de isolamento para assintomáticos, desde que prossigam com o uso de máscara e testem negativo para a doença.