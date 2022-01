Mega da Virada: ganhador com aposta simples retira prêmio milionário

Apenas R$ 4,50 foram gastos para que o apostador de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, se tornasse milionário (foto: Caixa/Divulgação) Já se passaram seis dias desde o sorteio da Mega da Virada de 2021, e um dos vencedores do prêmio milionário não esperou muito para retirar o dinheiro. Segundo a Caixa Econômica Federal, responsável pelos jogos, o ganhador de metade da “bolada”, correspondente a mais de R$189 milhões, já deu entrada no processo para retirar o valor.

Os outros R$ 189 milhões, no entanto, serão divididos entre 14 cotas de um bolão feito em Campinas, em São Paulo. Até essa quarta-feira (5/1), conforme a Caixa, dez cotas já haviam dado entrada no processo de pagamento.

O sorteio da Mega da Virada foi realizado no último dia de 2021 (31/12), como tradicionalmente é feito todos os anos. As dezenas sorteadas foram 12, 15, 23, 32, 33 e 46. Além das apostas milionárias, 1.712 pessoas acertaram cinco números, a famosa quina, e cada uma ganhou R$ 50.861,33. Outras 143.494 acertaram quatro dezenas e foram premiadas com R$ 866,88 cada.