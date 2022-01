Ômicron tem prevalência em 92,6% dos casos analisados no Brasil, diz estudo

Ao todo, 2.463 amostras foram analisadas, e das infectadas por COVID-19, 92,6% tinham indicação de Ômicron (foto: Pixabay)



Estudo realizado pelo Instituto Todos pela Saúde (ITpS), em parceria com os laboratórios Dasa e DB Molecular, constatou a possível prevalência de 92,6% da variante Ômicron nos casos de COVID-19 analisados no Brasil. Conforme os dados, das 337 amostras em que a presença do vírus causador da doença foi detectada, 312 delas haviam indicação de infecção pela variante.





Ainda, de acordo com os dados do levantamento, desde o início de dezembro, foram testadas 32.946 amostras em 415 municípios de 25 estados brasileiros. A Ômicron foi identificada em 80 municípios de oito estados. São eles: Bahia, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins, além do Distrito Federal.





Em um mês, os casos positivos de SARS-CoV-2 aumentou de 5% para 13,7%. Segundo o ITps, responsável pelo estudo, este é um reflexo do avanço da Ômicron no país.

Segundo o Instituto Todos pela Saúde, observa-se um aumento no número de casos prováveis, bem como de estados e municípios com detecção da variante Ômicron (foto: Instituto Todos pela Saúde/Redes Sociais/Reprodução)





“Os dados que apresentamos foram obtidos por meio de um teste RT-PCR Especial (Thermo Fisher), disponível principalmente na rede privada. Apesar dos vieses inerentes à amostragem, a Ômicron pode ter alcançado prevalência acima de 60% já na última semana de 2021. Em comparação com nosso último relatório, observa-se um aumento no número de casos prováveis, bem como de estados e municípios com detecção da variante Ômicron", afirma o Instituto.









Leia também: Minas Gerais chega a 166 casos da variante Ômicron, afirma SES-MG Segundo o último boletim do Ministério da Saúde, divulgado na quarta-feira (5), o Brasil tem 265 casos confirmados de Ômicron e outros 520 em análise.





Neste cenário, o Instituto Todos pela Saúde reforça os cuidados necessários frente ao avanço da nova variante: “Considerando o avanço da Ômicron e a epidemia de gripe, recomendamos cautela neste momento de incertezas, para preservar vidas. Máscara, distanciamento e boa circulação de ar em ambientes fechados são estratégias importantes contra o SARS-CoV-2 e o vírus da gripe”.