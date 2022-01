Confirmada a primeira morte pela variante Ômicron no Brasil

Foi registrada, nesta quinta-feira (6/1), a primeira morte em decorrência da variante Ômicron da COVID-19 no Brasil. O paciente, um homem de 68 anos, estava internado em Aparecida de Goiânia, em Goiás. O óbito foi confirmado pela Secretaria Municipal de Saúde do município.

Vacinado com as duas doses do imunizante contra a COVID-19 e a dose de reforço, a vítima era portadora de doença pulmonar obstrutiva crônica e hipertensão arterial. De acordo com a secretaria, o paciente teve contato com uma pessoa que testou positivo para a nova cepa.“O paciente era contactante de um caso que a pasta já havia confirmado como infecção pela variante. O homem estava vacinado com três doses”, informou a prefeitura em nota.