Veja os números sorteados na Mega da Virada 2021, que vai pagar R$ 378 mi

Em sua 13ª edição, Mega da Virada teve os seis números sorteados (foto: Divulgação/Caixa)

Tem milionário novo na área? A menos de três horas para o encerramento do ano de 2021, na noite desta sexta-feira (31/12), a Caixa Econômica Federal sorteou as seis dezenas do concurso 2.440 da Mega-Sena, a Mega da Virada.





As dezenas sorteadas são: 12 - 15 - 23 - 32 - 33 - 46

O sorteio foi realizado nos estúdios da TV Globo, em São Paulo, e contou com a participação dos auditores do Ministério da Economia e da Caixa.

Ao longo da semana, apostadores lotaram as mais de 13 mil casas lotéricas espalhadas pelo país e fizeram suas apostas pela internet. Em sua 13ª edição, a Mega da Virada vai pagar R$ 378 milhões a quem acertar os seis números, sua maior premiação da história.





O concurso especial da Mega da Virada 2021 registrou uma venda de R$ 1,5 bilhão, a maior arrecadação de um único concurso da história, com crescimento de 28% em relação a 2020 e de 70,4% em relação a 2018.

A primeira estimativa de premiação feita pela Caixa era de R$ 350 milhões. Posteriormente, a instituição atualizou o valor para R$ 370 milhões e, por fim, para R$ 378 milhões.





O prêmio previsto não se acumula. Ou seja, se não sair nas seis dezenas, o dinheiro é dividido entre os ganhadores que acertarem cinco dezenas, e assim em diante.