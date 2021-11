Veja quais são os estados com mais prêmios da Mega da Virada

Carmo do Cajuru, na Região Oeste de Minas, com 22 mil habitantes, já tem dois prêmios do sorteio (foto: Agência Brasil)









Depois vem Minas Gerais, onde Carmo do Cajuru, na Região Oeste do estado, com 22 mil habitantes, já abocanhou dois prêmios do sorteio.



O Rio de Janeiro segue em 4º lugar, com 10 prêmios, sendo 5 na capital. E em quinto tem o Paraná, com oito prêmios, sendo dois na capital. Os dados são do Sorte Online, portal de apostas em loterias pela internet.

O que justifica essa relação?

O motivo pelo qual um estado ganhou mais vezes em uma loteria seja na Mega da Virada ou em outras modalidades de apostas pode ser explicado por diversas razões, segundo CEO do site Sorte Online Marcio Malta. Entre elas a população daquela região. "Isso acontece porque estados mais populosos costumam dominar o ranking de ganhadores da maior parte das loterias", explica.





"Esse é o caso de São Paulo e de Minas Gerais, por exemplo, que se mantêm entre os top 5 estados que foram mais vezes contemplados com o prêmio principal de modalidades como a Lotofácil, a Quina e a Lotomania", ressalta.





No caso da Mega-Sena, São Paulo está em primeiro lugar, com 240 vencedores, seguido do Rio de Janeiro com 87 contemplados. Minas Gerais, por sua vez, detém a medalha de bronze com 85 ganhadores da maior loteria do país.





O sorteio da Mega-Sena da Virada de número 2.440 será em 31 de dezembro, último dia do ano e não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de 6 números, o prêmio será dividido entre os acertadores da 2ª faixa (com acerto de 5 números), e assim por diante.





Como ficar mais perto do prêmio

Quando falamos sobre o universo das loterias, não podemos deixar de lado o quesito sorte, diz Marcio Malta. "Claro que existem técnicas válidas que potencializam as chances de ser premiado", pontua.



Os candidatos a milionários podem participar da estratégia feita pelo Sorte Online, de fechamento para o Bolão da Mega. Com base nesse modelo, as chances de ganhar o prêmio principal são de 1 em 60, o que já é bem mais alto do que uma aposta simples na Mega da Virada, que a sorte de vencer é de 1 em 50 milhões.

"Não existe uma estratégia errada na hora de apostar em uma loteria, afinal, não há como prever o resultado de nenhum sorteio. Há quem jogue usando as dezenas mais sorteadas ou datas importantes para si, tem também apostadores que evitam os números que nunca saíram. Tudo depende da tática de jogo de cada um", ressalta Malta.









