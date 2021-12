Homem furta poste de luz e tenta carregar o objeto de bicicleta

A 8ª delegacia de polícia (Estrutural) investigará o caso (foto: Divulgação/PMDF) A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um homem por furtar um poste neste no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), em Brasília, por volta das 11h deste domingo (26/12).









Durante o deslocamento, próximo à Cidade do Automóvel, os policiais se depararam com o homem com as mesmas características informadas na denúncia.





O suspeito carregava um poste de iluminação de via pública em uma bicicleta.





Os policiais prenderam o homem. Ele foi levado para à 8ª delegacia de polícia (Estrutural), que investigará o caso.