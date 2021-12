Vídeo: bebê de sete meses se engasga e é salvo por policiais em rodoviária

Um bebê de sete meses que estava engasgado foi salvo por policiais militares do 6º Batalhão, por volta das 22h de quinta-feira (23/12). Os pais da criança foram até o posto policial da Rodoviária do Plano Piloto para pedir por socorro e ajuda ao pequeno.

O cabo Valentim e o soldado Lopes, da Polícia Militar do DF (PMDF), iniciaram as manobras de Heimlich - técnica de primeiros socorros utilizada em casos de emergência por asfixia -, reanimaram o bebê e o conduziram para o Hospital de Base do DF (HBDF), onde permaneceu para exames complementares.