Veja o resultado do concurso 1729 da Timemania; prêmio é de R$ 5,2 milhões

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite desta sexta-feira (23/12), os concursos da Lotofácil 2405, Quina 5738, Dupla Sena 2314, Timemania 1729 e Dia de Sorte 547. As loterias pagaram, juntas, R$ 8 milhões.



O sorteio acontece no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

Confira as dezenas sorteadas:

Lotofácil no valor de R$ 1.500.000

02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 11 - 15 - 17 - 18 - 19 - 21 - 23



Quina no valor de R$ 700.000

05 - 18 - 26 - 46 - 65



Dupla no valor de R$ 500.000

1° sorteio:

08 - 14 - 16 - 29 - 35 - 45

2° sorteio:

07 - 31 - 32 - 33 - 34 - 38





Timemania no valor de R$ 5.200.000,00

Time do coração: RIVER/PI

14 - 23 - 31 - 35 - 42 - 69 - 80





Dia de Sorte no valor de R$ 150.000,00

Mês da sorte: Dezembro

02 - 04 - 17 - 18 - 19 - 25 - 31



*Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.