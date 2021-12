Cachorra desaparece durante conexão no Aeroporto de Guarulhos

Pandora viajava com seu tutor em um voo pela Gol e desapareceu durante a conexão no Aeroporto Internacional de Guarulhos (foto: Reprodução)

Uma cadela chamada Pandora que viajava com seu tutor em um voo pela companhia aérea Gol desapareceu durante a conexão no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, na última quarta-feira (15/12). Reinaldo Junior, dono da cadelinha Pandora, saiu de Recife e iria para Navegantes, Santa Catarina. Uma cadela chamada Pandora que viajava com seu tutor em um voo pela companhia aérea Gol desapareceu durante a conexão no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, na última quarta-feira (15/12). Reinaldo Junior, dono da cadelinha Pandora, saiu de Recife e iria para Navegantes, Santa Catarina.

"Fui informado que minha cachorra fugiu, que ela corroeu a caixa de transporte. Falei, de imediato, que não era o perfil da minha cachorra", pontuou o dono. Até o momento, a cadela ainda não foi encontrada, Reinaldo desistiu da viagem que faria ao sul do país e segue em Guarulhos fazendo buscas pelo pet, distribui panfletos pelos bairros da cidade em busca de sua "filha", como a chama. "Ela é minha filha. Ela dorme onde eu durmo, come o que eu como, passeia onde eu passeio. Ela não dorme só", desabafou.









Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por DELEGADO BRUNO LIMA (@del.brunolima)

Até o momento, a cadela ainda não foi encontrada. Reinaldo Junior, o dono, desistiu da viagem que faria ao sul do país e segue em Guarulhos fazendo buscas pelo pet.





A Gol disse em nota:





"A GOL informa que na manhã da quarta-feira (15/12), a cadela Pandora, animal de estimação de Cliente proveniente de Recife (REC), que faria conexão em Guarulhos (GRU) com destino a Navegantes (NVT) escapou da caixa de transporte durante processo de conexão em GRU. Pelas câmeras de segurança, foi possível apurar que ela fugiu pelo pátio, invadiu o Terminal de Cargas do aeroporto, seguiu sentido a rodovia Hélio Smidt, mas depois não foi mais vista.





A Companhia lamenta muito o incidente e está agindo de todas as formas para encontrar Pandora e devolvê-la ao dono. Para isso, contratou a "Busca Pet", empresa especializada que conta com cães farejadores. Os trabalhos foram feitos ao longo da quarta, quinta e sexta-feira, mas devido às chuvas, as pistas sensoriais que poderiam ser usadas pelos cães da empresa foram perdidas. A empresa segue apoiando nas buscas neste final de semana.





Nos últimos dias, a GOL também contratou a empresa "Alerta Pet", que presta serviços de divulgação de casos de cães perdidos, com afixação de cartazes ao longo da área em que Pandora poderia ter escapado, bem como nas redes sociais, em páginas de busca de pets e por anúncios feitos por geolocalização para Guarulhos e região.





O Cliente recebeu todo o apoio das equipes de GOL em Guarulhos e ficou ciente dos esforços da Companhia para encontrar seu animal de estimação. Desde quarta-feira ele está acomodado em hotel e aguardando informações sobre as buscas, que não cessarão enquanto Pandora não for encontrada."





Quem tiver informações sobre o paradeiro de Pandora pode entrar em contato com Reinaldo: (81) 99241-1983 e (81) 99611-8997.





Em rede sociais, o deputado estadual Delegado Bruno Lima (PSL-SP), defensor da causa animal divulgou o caso para auxiliar nas buscas, "É uma irresponsabilidade INACEITÁVEL com uma vida que deveria ser protegida, assim como a de todos os passageiros e nós vamos juntos até o fim, ao lado da família, nessa missão!", escreveu.