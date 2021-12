Decoração de Natal em Rio Branco é da cor do partido do prefeito

(foto: Reprodução)

Nem a tradicional festa de Natal escapou da grande polarização política brasileira, a decoração da capital do Acre, Rio Branco, virou uma grande polêmica nas redes sociais e até notícia internacional, após a prefeitura mudar a tradicionais cores, vermelha, verde e dourado pelo azul do partido do prefeito Tião Bocalom, do PSL.