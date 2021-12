Vocalista de banda é o primeiro condenado preso pela tragédia na boate Kiss

Os quatro condenados pelo incêndio na boate Kiss (foto: Divulgação/TJRS)









Mais cedo, Fux aceitou o recurso do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) pedindo a suspensão do habeas corpus preventivo





As penas variam de 18 a 22 anos e seu cumprimento se daria em regime inicialmente fechado.





Manifestações





Bonilha gravou um vídeo nas redes sociais em que diz que respeita a decisão e que não irá fugir da prisão. “Eu não sou esse bandido, esse assassino que estão tentando impor", disse.





Sophr também se manifestou nas redes sociais e afirmou ter recebido a notificação da queda do habeas corpus. "Eu entrei nesse julgamento já julgado", sublinhou.





Mário Cipriani, advogado de Hoffmann, disse que ele se apresentará à polícia. "A decisão será integralmente cumprida, conforme já informado ao juízo da 1ª Vara, inclusive com relação ao local de cumprimento. O local não podemos divulgar, mas já foi informado ao Juiz Dr. Orlando".