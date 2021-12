Conass: Sem dados de 8 Estados, Brasil registra 92 mortes em 24h

O Brasil registrou, entre ontem e hoje, 92 óbitos causados pela covid-19, de acordo com dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) divulgados nesta terça-feira, 14. Com os registros, o País acumula 616.970 vidas perdidas para a doença.



O levantamento do Conass, que compila dados de secretarias de Saúde dos 26 Estados e do Distrito Federal apontou ainda 3.836 novos casos de covid-19 em 24 horas, com um total de 22.240.779 registros desde o início da pandemia.



No entanto, o Conass informa que o levantamento está incompleto e sem os dados de oito Estados: Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima, Tocantins, além de São Paulo e Rio de Janeiro, unidades da federação que registram mais mortes desde o início da pandemia. Segundo o Conass os dados desses Estados foram mantidos devido "à indisponibilidade dos sistemas de informação do Ministério da Saúde".