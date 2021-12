Repórteres são agredidos por seguranças e apoiadores de Bolsonaro na Bahia

Os repórteres das emissoras de televisão SBT e Globo foram agredidos durante visita do presidente Jair Bolsonaro (PL) ao sul da Bahia. Segundo a, a equipe de segurança do presidente formou uma espécie de paredão para impedir a aproximação dos jornalistas.

A repórter Camila Marinho, da, afiliada da, foi segurada por um dos seguranças de Bolsonaro pelo pescoço, com a parte interna do antebraço, numa espécie de 'mata-leão'. No tumulto, essa imagem não foi registrada.