Funcionário de hotel no DF encontra feto dentro de vaso sanitário

(foto: Ed Alves/CB/D.A Press) Ao fazer a limpeza habitual do banheiro de um dos quartos de um hotel, na via Samdu Norte, em Taguatinga, um funcionário encontrou um feto dentro do vaso sanitário na manhã deste sábado (11/12). Após constatar do que se tratava, ele acionou os bombeiros.









Os bombeiros isolaram o local e acionaram a polícia. De acordo com a assessoria da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), a equipe da delegacia acompanhou a equipe do Instituto de Criminalística ao local dos fatos, que realizou perícia. A 12° Delegacia de Polícia, de Taguatinga Centro, investiga o caso.