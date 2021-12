Fortes chuvas atingem quase 70 mil pessoas em 20 cidades baianas

(foto: Corpo de Bombeiros da Bahia/ Reprodução) O sul da Bahia continua sofrendo com fortes chuvas. Segundo balanço divulgado neste domingo (12/12) pelo Corpo de Bombeiros, cerca de 70 mil pessoas foram afetadas de alguma forma pelos temporais. Mais de 3,7 mil pessoas estão desabrigadas.









O Ministério do Desenvolvimento Regional liberou R$ 5,8 milhões para os municípios mais atingidos. Além disso, a Caixa Econômica Federal autorizou o saque do FGTS para as vítimas.





O governador Rui Costa e o senador do estado, Jacques Wagner, também foram à região neste domingo para fazer um diagnóstico dos prejuízos e elaborar um plano de reconstrução.