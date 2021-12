Ministério da Saúde anuncia medidas após ataque de hackers; confira

Secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz explica ataque de hackers (foto: Tv Brasil/Reprodução) O secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, o número “02” da pasta, afirmou, nesta sexta (10/12), que nos diferentes sistemas, apenas o de registro de vacinação ainda não foi restabelecido.

A declaração foi feita durante coletiva de imprensa para esclarecer o ataque por hackers, que invadiram o site da pasta, o aplicativo e a página do ConecteSUS – plataforma que mostra comprovantes de vacinação contra a COVID-19 – na madrugada desta sexta-feira (10). O problema também afetou o sistema de notificação de casos da doença.

“Diversos sistemas extremamente importantes para o funcionamento do sistema de saúde foram restabelecidos”, disse Cruz. “O time está trabalhando intensamente para conseguir restabelecer isso da forma mais rápida possível, não só a equipe do ministério mas também a empresa contratada”, afirmou.

Segundo o secretário-executivo, o SisReg, que regula as filas e que marca as cirurgias, que também ficou fora do ar, já foi restabelecido.

Sobre a vacinação, o secretário-executivo disse que não dará um prazo para resolver essa questão. "O Datasus está fazendo trabalho junto com a empresa, não temos informações precisa sobre se em 2, 3 dias restituiremos, mas, assim que a gente tiver previsão da equipe de tecnologia, vamos informar. Estamos trabalhando com a possibilidade de uma solução intermediária, mas estamos aguardando as etapas acontecerem para comunicar", disse Cruz.

Também explicou que o Brasil enviará um comunicado aos países para comunicar o problema nos dados de vacinação e solicitar que aceitem o cartão físico como comprovante para entrada.