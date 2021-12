Após ataque hacker, governo adia exigência de quarentena para não vacinados

Ataque hacker adia exigência de quarentena para não vacinados em sete dias (foto: Dabuel Slim/AFP))

O governo federal vai adiar o início da exigência de quarentena de cinco dias para viajantes que entrem no Brasil sem estar vacinados em uma semana. As novas regras, que começariam a valer neste sábado (11/12), só passarão a ser exigidas em 18 de dezembro.

A decisão pelo adiamento foi tomada devido ao ataque hacker sofrido pelo site do Ministério da Saúde e o aplicativo ConectaSUS na madrugada desta sexta-feira (10/12). A pasta informou que o Gabinete de Segurança Institucional e a Polícia Federal já investigam o ataque. Até o momento, o site ainda continua fora do ar.





A nova portaria, publicada na quinta-feira (9/12), passa a exigir que, ao entrar no país, os viajantes apresentem comprovante de vacinação, além do teste negativo para a covid-19. Caso a pessoa não tenha se vacinado, ela terá que fazer quarentena de cinco dias e refazer o teste da covid-19.





De acordo com o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, uma nova portaria deve ser publicada nesta sexta com a alteração de data.