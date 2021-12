Quina sorteia o segundo maior prêmio de aproximadamente R$ 15.500.000 (foto: Caixa/Divulgação)

A Caixa sorteia, nesta quinta-feira (9/12), os concursos 2436 da Mega-Sena, 2393 da Lotofácil, 5726 da Quina, 2308 da Dupla-Sena, 1723 do Timemania e 541 do Dia de Sorte. Os sorteios serão realizados no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. Boa Sorte!

Acompanhe ao vivo:

