Polícia investiga arrastão para roubar motos de luxo na capital

A Polícia Civil investiga uma quadrilha de onze criminosos que fez um arrastão e roubou duas motos de luxo no último sábado, dia 4, na zona leste da capital paulista. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, parte dos envolvidos no crime já foi identificada e as equipes de trabalho continuam trabalhando para "entregar todos os autores à Justiça". Eles são suspeitos de cometer outros crimes na região.



Imagens de câmeras de segurança obtidas pelo portal g1 mostram o momento em que 11 pessoas usando capacete e montadas em seis motocicletas cercam dois homens na calçada em frente a um condomínio da rua Eleonora Cintra, próxima à região do bairro Jardim Anália Franco.



É possível ver que o grupo ameaça a dupla, rouba os veículos e, em seguida, foge dirigindo as motocicletas. Eles também levam os capacetes e a jaqueta de uma das vítimas. A ação ocorreu por volta das 16h40 daquele sábado e durou menos de um minuto.



Em nota, a Secretaria da Segurança afirma que as duas motos foram recuperadas e devolvidas aos proprietários no dia seguinte. Segundo apurou a reportagem, os veículos foram danificados, mas as vítimas do assalto saíram ilesas.



O caso está sendo investigado pelo 30º Departamento de Polícia, no Tatuapé, que trabalha em parceria com os agentes do 69º DP, em Teotônio Vilela. Apesar de o crime ter acontecido na região sob a guarda do primeiro departamento, a polícia acredita que a maioria dos assaltantes envolvidos na ocorrência more próximo perto da segunda divisão policial.



De acordo com agentes da Polícia Civil, é possível que a quadrilha esteja envolvida em outros crimes similares naquela mesma região.



Estatísticas



Apenas neste ano, os 30º e 69º DPs já registraram 327 roubos de veículos entre janeiro e outubro, último mês com levantamento disponível pela pasta estadual da Segurança. O total de crimes desse tipo é igual ao registrado no mesmo período do ano passado (327 notificações).



Já em comparação com os dez primeiros meses de 2019, há queda de 39,6% nos registros de roubos de veículos - foram 542 casos.