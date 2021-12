Homem mais alto do Brasil faz cirurgia para amputar perna

A doença nos ossos, diagnosticada há quatro anos, fez com que Ninão não conseguisse mais andar e nem ficar de pé (foto: Instagram/ reprodução )

Joelison Fernandes da Silva, o homem mais alto do Brasil, irá passar pela cirurgia de amputação da perna direita nesta terça-feira (7/12). O homem, de 2,37 metros, tem osteomielite avançada e, por isso, terá que fazer a cirurgia. , oirá passar pela cirurgia denesta terça-feira (7/12). O homem, de 2,37 metros, tem osteomielite avançada e, por isso, terá que fazer a cirurgia.





A doença nos ossos, diagnosticada há quatro anos, fez com que Ninão, como é conhecido, não conseguisse mais andar e nem ficar de pé. Pelas redes sociais, ele explicou que com a cirurgia talvez ele consiga voltar a andar com o auxílio de uma prótese.

"Eu queria ter feito o quanto antes essa cirurgia, porque tem uma grande chance de eu voltar a andar de novo. O meu quadro é irreversível", relatou.





A cirurgia está sendo paga com recursos arrecadados por meio de uma campanha virtual.





Nesta segunda, pelos stories, Ninão agradeceu o carinho de todas as pessoas. "Eu já sofri muito devido a essa infecção. Minha palavra hoje é só gratidão", disse.





A cirurgia está programada para às 19h desta terça no Hospital Antônio Targino, em Campina Grande, na Paraíba.