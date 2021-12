Brasil se aproxima de 75% da população com ao menos uma dose de vacina

O registro de dose única ficou em 1.118 (foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/ Agência Brasil)

No Brasil, o número de pessoas parcialmente imunizadas, com ao menos uma dose da vacina, é de 159.618.843 nesta segunda-feira, 6. Isso corresponde a 74,83% do total de habitantes do País.Em relação ao número de pessoas com esquema vacinal completo contra a covid, são pouco mais de 137 milhões de pessoas, ou 64,27% da população. É o que aponta o levantamento do consórcio de veículos de imprensa, em parceria com 27 secretarias de Saúde.Houve 577,3 mil aplicações em um intervalo de 24 horas. As primeiras doses foram aplicadas em 7.517 pessoas, enquanto 427,9 receberam a 2ª aplicação da vacina.O registro de dose única ficou em 1.118. Já as aplicações de reforço foram administradas em 140,8 mil habitantes, com total de 17,9 milhões de doses aplicadas.