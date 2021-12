Gambiarra: carro que tinha cilindro de gás de cozinha explode ao abastecer

Carro explode ao ser abastecido em Sorocaba/SP (foto: Twitter/Reprodução )

O brasileiro é conhecido mundialmente pelas famosas “gambiarras”. Mas, desta vez, o tal do “jeitinho brasileiro” quase acabou em tragédia no interior de São Paulo. Um carro explodiu ao abastecer com gás natural (GNV), em um posto de gasolina na cidade paulista de Sorocaba, neste domingo (5/12).