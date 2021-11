O que se sabe sobre o acidente que matou 9 bombeiros no interior de SP

Reprodução (foto: Imagens divulgadas pelo Corpo de Bombeiros mostram que as equipes trabalham em um local com pouca iluminação )

Nove bombeiros civis morreram após parte da caverna das Duas Bocas desabar na cidade de Altinópolis, na região de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ao menos 26 pessoas faziam um treinamento no local quando o colapso ocorreu, por volta das 1h30 de domingo (31/10).

Entre as pessoas que estavam no grupo, 14 não se machucaram. Três vítimas foram socorridas com fraturas e hipotermia.

Não há informações sobre o que teria causado o desabamento.

Segundo o major Marcos Palumbo, porta-voz dos bombeiros, foram deslocadas equipes da Defesa Civil, aviões, e veículos com equipes de canil para auxiliar no resgate.

O local onde o acidente ocorreu é de difícil acesso e os veículos de resgate tiveram de ficar a cerca de 1km de distância do ponto de resgate. A Defesa Civil monitorou todo o resgate, pois o terreno onde o acidente aconteceu apresentava instabilidade.

O Corpo de Bombeiros deslocou 75 profissionais em 20 carros de resgate para participar da operação na caverna. Eles vão continuar no local do acidente até que todos os corpos sejam levados até o posto de comando.

