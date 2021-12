RJ: governador se reunirá com Paes para bater martelo definitivo sobre réveillon

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, disse na tarde deste sábado, por meio de uma rede social, que conversou com o prefeito do Rio, Eduardo Paes, logo após o anúncio do cancelamento da festa de ano novo na orla carioca, e que ficou decidido que será marcada uma reunião na próxima semana "para uma decisão final sobre as festas do réveillon".



"Falei há pouco com o prefeito Eduardo Paes e decidimos, juntos, que faremos uma reunião na próxima semana para uma decisão final sobre as festas do réveillon. Neste encontro, participarão técnicos da saúde do Estado e do município", disse Castro pelo Twitter.



Mais cedo, Paes anunciou o fim da festa que reúne mais de dois milhões de pessoas todos os anos na praia de Copacabana, e afirmou que seria muito difícil voltar atrás na decisão. Disse também que os bares, restaurantes e quiosques estão liberados, mas que seriam exigidos passaportes de vacinas.



Paes afirmou que o governador era contra o cancelamento da festa, como ele próprio, mas que não se pode ir contra a decisão da ciência. "Tomo a decisão com tristeza, mas não temos como organizar a celebração sem a garantia de todas as autoridades sanitárias", afirmou Paes, também no Twitter.