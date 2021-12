Após cancelamento do réveillon, carnaval do Rio também pode ser suspenso

Cordão da Bola Preta, autointitulado como o maior bloco do mundo, em desfile pelo Rio em 2020 (foto: Tomaz Silva/Agência Brasil)





Respeitamos a ciência. Como são opiniões divergentes entre comitês científicos, vamos sempre ficar com a mais restritiva. O Comitê da prefeitura diz que pode. O do Estado diz que não. Então não pode. Vamos cancelar dessa forma a celebração oficial do réveillon do Rio.1/2 pic.twitter.com/BsFTbIprNQ %u2014 Eduardo Paes (@eduardopaes) December 4, 2021

Paes disse que manterá suas decisões baseadas em posicionamentos científicos sobre o combate ao novo coronavírus, a exemplo do que ocorreu como justificativa para cancelar uma das mais tradicionais festas da virada do ano no País. "Tomara que não precise cancelar (carnaval)", afirmou o prefeito, em entrevista a jornalistas.

Crítica velada

Após anunciar pelo twitter o c ancelamento da festa de réveilon no Rio de Janeiro , o prefeito da capital fluminense, Eduardo Paes (PSD), disse neste sábado (4/11) que o carnaval na cidade também poderá não acontecer em 2022.

O prefeito também aproveitou a ocasião para alfinetar o presidente Jair Bolsonaro (PL), sem citar o nome do mandatário do país. Recentemente, o presidente e apoiadores, conhecidos por criticar medidas de isolamento, vêm se manifestando contrário à realização do carnaval.

"Tem grupos fazendo ataque seletivos a determinados tipos de celebração como um tipo de preconceito. Só vou tomar decisões se o comitê científico disser que não pode ter", afirmou o prefeito.