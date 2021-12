Veja o momento da prisão do homem suspeito de matar 3

Vídeo gravado por fontes policiais e obtido pelo Correio mostra o momento em que Wanderson Mota Protácio, 21 anos, chega de viatura na Delegacia de Anápolis. O principal suspeito de cometer um triplo homicídio em Corumbá de Goiás (GO) foi preso após se entregar à polícia na manhã deste sábado (4/12).









Os relatos é que o foragido teria aparecido na propriedade da mulher durante a noite de sexta-feira (3/11) e de que forma calma ela o teria o convencido a se entregar, por volta de 7h30, em Gameleira, cidade a cerca de 56 km de Abadiânia onde parte das buscas se concentravam.

Mobilização

Wanderson, o 'Assassino de Corumbá' (foto: Reprodução)



As buscas por Wanderson duraram cinco dias e mobilizaram quase 70 policiais. Momentos antes de cometer um triplo homicídio, Wanderson foi até uma loja de celulares em Corumbá de Goiás acompanhado da namorada grávida de 4 meses e da enteada, de 2 anos e 9 meses. As imagens do circuito interno de segurança do estabelecimento registraram a cena.





O vídeo foi captado por volta das 9h. É possível ver o momento em que Wanderson, Raniere Aranha, 19, e a bebê, chegam à loja. O suspeito veste uma bermuda rasgada jeans, blusa azul, um casaco preto e usa boné e sandálias. Segundo informações repassadas pelo próprio proprietário, o caseiro deixou reservada uma capinha para o celular da jovem. Ele pegaria o acessório na segunda-feira (29/11), mas não retornou.





No dia do crime, no domingo (28/11), Wanderson, a namorada e a enteada passaram o dia inteiro na casa da sogra, no centro de Corumbá, pois era folga do caseiro. No fim da tarde, a mulher foi levá-los até em casa, em uma fazenda distante cerca de 25 km.