Vídeo mostra autor do triplo homicídio debochando de tentar matar mulher

Wanderson é procurado da polícia por matar três pessoas (foto: Material cedido ao Correio) Procurado por cometer um crime brutal em Corumbá de Goiás, Wanderson Mota Protácio, de 21 anos , também é acusado de tentar matar uma mulher a facadas, em 2019, em Goianópolis (GO). O processo tramita no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) e a sentença ainda não foi decretada. O Correio teve acesso com exclusividade ao depoimento prestado pelo réu em Juízo. Com risos e deboches, ele diz que "não se lembra do que aconteceu" (veja o vídeo abaixo).









Os detalhes do caso foram revelados pela reportagem em primeira mão. A tentativa de feminicídio aconteceu em 8 de dezembro de 2019. Como consta nos autos, Wanderson chegou em casa sob efeito de drogas e álcool pela manhã. Com uma faca em mãos, o caseiro obrigou a vítima a entrar em um dos quartos da residência com ele. Com a negativa, o agressor desferiu vários golpes contra as costas da mulher. A faca chegou a quebrar e, depois disso, ele fugiu pulando os muros e se escondeu em uma casa próxima. A vítima foi socorrida por vizinhos e levada ao Hospital Municipal de Goianópolis.









Ao ser novamente confrontado, o caseiro afirma que se recorda apenas do momento da perseguição policial e que resistiu à prisão. "[...] Esse é o momento de você contar o que aconteceu. Você já falou que foi você, como que não lembra? Você já confessou o crime e a condenação é certa", disse a juíza a Wanderson. Nesse momento, o caseiro detalha a situação. "Eu estava na casa de um amigo meu bebendo, fui para a casa bêbado e drogado, cheguei em casa, falei com ela, mas não discutimos. Do nada, eu furei ela. Falei para a gente ir para o quarto. [...] Virou de costas para mim e eu furei ela". A juíza então pergunta porque ele parou de golpeá-la, e o acusado respondeu: "Porque a faca quebrou".





A vítima foi socorrida por vizinhos e levada ao Hospital Municipal de Goianópolis, e Wanderson acabou preso em flagrante pouco tempo depois. Apesar da gravidade dos fatos, o caseiro foi solto pela Justiça em março de 2020, mediante medidas cautelares, como o comparecimento ao Juízo mensalmente para informar a profissão e local de residência, a proibição de frequentar bares e locais de diversão, bem como a proibição de manter contato com a vítima ou por qualquer meio de comunicação.





Triplo homicídio





Wanderson é acusado de assassinar a namorada, Raniere Aranha, 19 anos, a enteada, Geysa Aranha, de 2 anos e 9 meses, e o fazendeiro Roberto Clemente de Matos, 73. O crime aconteceu na noite deste domingo (29/11), em Corumbá de Goiás, região com pouco mais de 11 mil moradores, e mobiliza mais de 70 policiais civis, militares e rodoviários federais.





Wanderson com Rariane Aranha e a filha dela, Gaysa (foto: Reprodução/Redes sociais)





De acordo com a Polícia Militar, Wanderson Mota Protácio assassinou a mulher e a criança dentro de casa a facadas. Depois disso, foi até a fazenda do patrão, onde furtou um revólver com seis munições e se deslocou até uma propriedade vizinha e matou o fazendeiro Roberto Clemente de Matos e tentou estuprar a esposa dele.





A mulher ainda foi baleada no ombro e, de acordo com a apuração policial, fingiu-se de morta para escapar. O assassino levou a caminhonete de Roberto e abandonou o veículo após alguns quilômetros, na GO-225.