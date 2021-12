Homem transforma pontos de ônibus em aconchegantes salas de estar

Inspirado no filho, homem pinta pontos de ônibus como se fossem salas de estar (foto: Redes Sociais/Reprodução )

Em Imaruí, na região Sul de Santa Catarina, um senhor tem transformado o cotidiano das pessoas. Com muita cor, João Batista Nicolau Fernandes, de 60 anos, recria a sala de estar de sua casa nos pontos de ônibus do município. Com sofá, aparador e cortinas, a população é capaz de sentir o aconchego do cômodo “improvisado”.