Pacientes do DF com Ômicron têm sintomas leves ou são assintomáticos

Ômicron: pacientes do DF têm sintomas leves ou são assintomáticos (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Os dois brasilienses infectados pela variante Ômicron da COVID-19 estão bem. Um deles apresentou sintomas leves e o outro, está assintomático. Segundo a Secretaria de Saúde do DF, os dois pacientes completaram o ciclo de imunização, incluindo a dose de reforço (D3). Os dois brasilienses infectados pela variantedaestão bem. Um deles apresentoue o outro, está assintomático. Segundo a Secretaria de Saúde do DF, os dois pacientes completaram o ciclo de imunização, incluindo a dose de reforço (D3).





Apesar da confirmação dos casos, o governador Ibaneis Rocha afirmou ao Correio que não pensa em voltar com medidas de restrição para evitar a disseminação em massa da nova variante que assusta o mundo.

Em um pronunciamento no Ministério da Saúde na tarde desta quinta-feira (2/12), o secretário de Saúde do Distrito Federal, General Pafiadache, detalhou que os dois pacientes estavam em um voo vindo da África do Sul, que passou pela Etiópia e pousou em Guarulhos (SP) antes de chegar a Brasília.





Pafiadache garantiu que os demais passageiros da aeronave que embarcaram na capital paulista para o DF estão sendo monitorados pela pasta. Já os brasilienses com a ômicron seguem isolados.





Mais cedo, o governador Ibaneis Rocha (MDB) havia informado ao Correio sobre as confirmações. Inicialmente, o DF investigava apenas um caso da nova cepa.