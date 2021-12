Vítimas da Boate Kiss começam a ser ouvidas; acompanhe ao vivo

Plenário onde acontece o julgamento de quatro réus acusados do homicídio simples com dolo eventual e tentativa de homicídio de 636 pessoas, na Boate Kiss (foto: Reprodução )

O julgamento do caso da Boate Kiss começou na manhã desta quarta-feira (1°/12), oito anos após o incêndio que matou 242 pessoas em 27 de janeiro de 2013





Estão sendo julgados quatro réus acusados do homicídio simples com dolo eventual e tentativa de homicídio de 636 pessoas. O julgamento ocorre em Porto Alegre.





Os réus são os sócios da casa noturna Elissandro Callegaro Spohr e Mauro Londero Hoffmann, o vocalista da banda Gurizada Fandangueira, Marcelo de Jesus dos Santos, e o produtor musical Luciano Bonilha Leão. No início do julgamento, Luciano Bonilha chegou a passar mal e precisou de atendimento médico.





Na parte da manhã, foram sorteados os sete jurados que vão compor o júri. Serão seis homens e uma mulher. Eles deverão permanecer incomunicáveis até o fim do julgamento.





Na parte da tarde, começaram a ser ouvidas as 14 vítimas indicadas pelo Ministério Público, acusação e defesa. Os testemunhos estão sendo marcados por emoção.

"Eles falaram que iam tentar me desentubar de novo, e seu não reagisse iam me deixar morrer. Quando eles tentaram, minha mãe estava do meu lado e ela falava para eu reagir, não me deixava ver notícia e foi quando eu coloquei na cabeça que eu queria viver", lembrou emocionada Kátia Giani Siqueira, uma das vítimas.





A estimativa é que esse seja o julgamento mais longo da história do estado e um dos maiores do Brasil.





