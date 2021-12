Mulher é presa por apunhalar amiga pelas costas

(foto: Divulgação/PMDF) Policiais militares do 26º Batalhão prenderam uma mulher por tentativa de homicídio no conjunto P da QR 310 de Santa Maria, às 2h30 desta quarta-feira (1º/12). Os policiais receberam uma denúncia de briga em via pública e se depararam com uma mulher, aparentemente embriagada, deitada na calçada e com duas perfurações nas costas.









Testemunhas informaram que a autora do crime consumia bebida alcoólica junto a outras pessoas na residência da amiga. Em dado momento, as duas teriam se desentendido e, durante a discussão, a vítima teria sido apunhalada nas costas.





Com as informações sobre o ocorrido, a equipe da PMDF localizou a autora, ela assumiu ter praticado a agressão, alegando que a vítima teria surtado sem motivo aparente e agredido a filha dela, e que em um momento de fúria usou a faca para cometer a violência. Ela ainda informou que a faca foi jogada sob o telhado de sua casa após os fatos.





Os policiais fizeram buscas no local e encontraram o objeto do crime no telhado. A autora e a faca apreendida foram apresentados na 20ª Delegacia. A vítima foi socorrida pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levada ao Hospital Regional de Santa Maria (HRSM).





*Estagiária sob a supervisão de Vinicius Nader