São Paulo confirma o terceiro caso da variante Ômicron

(foto: NELSON ALMEIDA/AFP)

A Secretaria de Estado de São Paulo confirmou, nesta quarta-feira (1º/12), o terceiro caso da variante Ômicron no Brasil. Trata-se de um passageiro proveniente da Etiópia, de 29 anos, que desembarcou em Guarulhos no sábado (27/11), quando testou positivo para COVID-19.De acordo com as informações, o passageiro está em isolamento domiciliar desde o desembarque, sem sintomas, e sendo acompanhado pela vigilância do município de Guarulhos, local que reside. O homem é vacinado com duas doses do imunizante da Pfizer.Os dois primeiros casos da variante Ômicron no Estado foram confirmados na tarde de terça-feira (30/11). Os casos são de um homem de 41 anos e uma mulher de 37, provenientes da África do Sul. Eles desembarcaram no Brasil no dia 23 e fizeram exame antes de embarcar novamente no dia 25. Ambos tiveram resultado positivo em exames de PCR coletados no Aeroporto Internacional de Guarulhos, antes de viagem à África do Sul.Nesta quarta-feira (1º/12), a vigilância municipal da capital atualizou as informações dos pacientes para a pasta estadual e informou que ambos foram vacinados com o imunizante da Janssen na África do Sul.