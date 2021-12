Médicos terão certificados digitais e plataforma de prescrição eletrônica

Para oferecer o Certificado Digital Gratuito do CFM, a autarquia realizou uma licitação, que escolheu a empresa Valid para oferecer o serviço (foto: Fernando Lopes/CB/D.A Press) O Conselho Federal de Medicina (CFM) apresenta hoje, em reunião on-line às 10h com os presidentes dos conselhos regionais de medicina (CRMs) e conselheiros federais, um novo serviço disponível a todos os médicos brasileiros: o Certificado Digital do CFM. O documento será gratuito para todos os médicos adimplentes com o sistema conselhal. Na reunião também será apresentada a nova plataforma de prescrição eletrônica, disponibilizada em parceria com o Conselho Federal de Farmácia e o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI).









Para oferecer o Certificado Digital Gratuito do CFM, a autarquia realizou uma licitação, que escolheu a empresa Valid para oferecer o serviço. Em seguida, qualificou-se junto ao Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) como Autoridade de Registro (AR). Com isso, os dados biométricos dos médicos coletados pelos Conselhos Regionais de Medicina (CRM) serão usados para a emissão do certificado digital.