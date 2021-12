Bolsonaro indica quatro nomes para diretoria da ANS

O presidente Jair Bolsonaro encaminhou ao Senado Federal, para apreciação, a indicação de quatro nomes para ocupar vagas na diretoria da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). As mensagens com os escolhidos estão publicadas no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira.



Foram indicados: Eliane Aparecida de Castro Medeiros, para exercer o cargo de diretora da ANS na vaga aberta com a posse de Paulo Roberto Vanderlei Rebello Filho no cargo de diretor-presidente da agência; Francisco Antonio Barreira de Araujo, na vaga decorrente do término do mandato de Rogério Scarabel Barbosa; Maurício Nunes da Silva, na vaga decorrente do término do mandato de Rodrigo Rodrigues de Aguiar; e Alexandre Fioranelli, na vaga decorrente do término do mandato de Simone Sanches Freire.



Para assumir o cargo de diretores no órgão regulador, eles serão sabatinados em comissão do Senado e precisam ter os nomes aprovados pelo colegiado e também pelo Plenário da Casa.