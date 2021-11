Concurso elege a vagina mais bonita do Brasil; veja quem ganhou

Maitê Sasdelli foi eleita a pessoa com vagina mais bonita do Brasil (foto: Instagram/Reprodução)

Uma competição inusitada atraiu curiosidade e interessadas de vários locais do país para disputar o posto de vagina mais bonita do Brasil. Promovido pela influenciadora, escritora de contos eróticos e modelo de conteúdos adultos Ana Otani, de Balneário Camboriú (SC), o concurso chegou ao fim no domingo (28/11) e teve como vencedora uma carioca chamada Maitê Sasdelli. As informações são do site gaúcho ND+. Uma competição inusitada atraiu curiosidade e interessadas de vários locais do país para disputar o posto de. Promovido pela influenciadora, escritora de contos eróticos e modelo de conteúdos adultos Ana Otani, de Balneário Camboriú (SC), ochegou ao fim no domingo (28/11) e teve como vencedora uma carioca chamada. As informações são do site gaúcho ND+.





A ganhadora chegou a pensar que não conseguiria participar do concurso, por não ter sido selecionada entre as primeiras 16 vagas. No entanto, uma participante desistiu e Maitê foi chamada. Ela agradou os assinantes de um site adulto de Ana Otani e recebeu 59,3% dos votos na final da competição.





O concurso teve início em 1º de novembro. As participantes, que se inscreveram pelo perfil de mentoria de Ana Otani no Instagram, foram apresentadas também por lá. Lá, ela também especificou as regras: os jurados foram os assinantes do site adulto que a influenciadora mantém, que manifestaram interesse em participar e receberam, diariamente, fotos da vagina das concorrentes "com o ângulo que o jurado escolher".





Os assinantes foram divididos em grupos no Whatsapp, onde as fotos eram enviadas para análise. A cada dia as menos votadas eram eliminadas da competição. Na última quarta-feira (24/11), três participantes foram escolhidas como finalistas. Elas produziram um vídeo de 15 segundos que passaram por votação para uma delas ser campeã.





Por meio de um post, Ana anunciou a vitória de Maitê, na segunda-feira (29/11). "E finalmente conseguimos eleger a vagina mais bonita do Brasil. Você já viu a ppk dela? Realmente é muito linda", escreveu.