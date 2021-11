Avô tenta impedir assassinato de neto e os dois são executados

De acordo com as informações da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), três homens foram até à casa de Patrício em busca do neto dele, na intenção de matá-lo por um suposto estupro cometido contra uma criança. Após ser surpreendido pelos suspeitos, o avô negou que o rapaz estivesse na residência e tentou tirar o trio, quando foi esfaqueado no tórax.