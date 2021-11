Corrida com show do Carlinhos Brown reúne 15 mil pessoas no Ibirapuera

Evento organizado pela Secretaria de Esportes do Governo do Estado de São Paulo, a Corrida da Esperança reuniu neste domingo, 28, mais de 15 mil pessoas, de acordo com a organização do evento, no Parque do Ibirapuera, na zona sul da cidade de São Paulo, para provas de 5 km e 10 km.



Segundo o governador João Doria, "mais de 40 mil" pessoas se inscreveram para o evento, proposto pela Secretaria de Esportes de SP e organizado pela Fundabom, que é a Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros, com o suporte da empresa Iguana Sports.



Ao final das corridas, por volta das 14h, houve show gratuito e aberto ao público, com a São Paulo Big Band com a participação da cantora Daniela Mercury e Carlinhos Brown.



O Instituto Butantan foi o homenageado da Corrida da Esperanças, - as cores verde e branco estavam presentes no logotipo, uniformes, kits e em toda identidade visual. Durante o evento, a Secretaria de Saúde promoveu campanha de vacinação contra covid, das 7h às 16h, com o intuito de alcançar as pessoas que ainda não compareceram aos postos para tomar a segunda dose da vacina contra a doença, além de mutirão de exames de mamografia.