Morre, aos 83 anos, o arquiteto Ruy Ohtake

O arquiteto era um admirador do plano urbanístico de Brasília e via a cidade com muito orgulho (foto: Karina Santiago/Divulgação) Morreu, neste sábado (27/11), o arquiteto Ruy Ohtake, conhecido em Brasília como o criador do Brasília Shopping. Ele, que era o primeiro filho de da artista plástica japonesa, naturalizada brasileira, Tomie Ohtake, lutava contra um câncer de medula.

Conhecido por criar prédios com formas geométricas e muitas curvas, Ruy Ohtake foi um dos nomes mais importantes da história recente da arquitetura brasileira. Ele assinou mais de 300 obras no país e no exterior. Considerado parte do movimento arquitetônico pós-modernista, o profissional também tinha muito presente no trabalho o uso de cores vibrantes e de peças de destaque.

O arquiteto era um admirador do plano urbanístico de Brasília e via a cidade com muito orgulho. “A estética da arquitetura e urbanismo a partir do Plano Piloto de Brasília são exemplos de estética mundial. Não tem uma cidade que tenha o mesmo nível de propostas espaciais e de urbanismo com a racionalidade como a do Plano Piloto. Isso é um orgulho para o Brasil. Um orgulho que temos que saber colocar na nossa cultura, nos seminários, nas discussões”, afirmou em entrevista ao Correio em 2018.

“O Ruy Ohtake foi um dos representantes do pós-modernismo no Brasil. Eu gosto dele porque ele interrompeu a lógica modernista de que tudo tem que ser branco e quadrado”, afirma Alle Guerra, estudante de arquitetura da Universidade de Brasília. Para o jovem de 26 anos, o profissional mudou a arquitetura do país com o próprio estilo .“Ele deu um pouco mais de dinamicidade para as edificações dele”, complementa.