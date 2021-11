Moderna estuda efetividade de 3 candidatos a imunizantes contra cepa omicron

A Moderna informou nesta sexta-feira, 26, que testa a efetividade de três candidatos a imunizantes contra a variante omicron do coronavírus, identificada na África do Sul. Em comunicado, a farmacêutica revelou estar atualizando a estratégia para lidar com as mutações do vírus.



Segundo a empresa, as doses de reforço da vacina atualmente disponíveis têm 50 microgramas. A companhia esta "trabalhando rapidamente" para testar a habilidade desse nível de proteção para neutralizar a nova cepa e os resultados devem ser divulgados nas próximas semanas, de acordo com a nota.



Os estudos avaliam três possíveis frentes para o combate à nova variante. A primeira delas trata do aumento da dose de reforço de 50 microgramas para 100 microgramas. A segunda pesquisa analisa dois candidatos à vacina que buscam se antecipar às mutações. A terceira opção trata de um reforço específico para a omicron, conhecida como mRNA-1273.529.



"As mutações na variante omicron são preocupantes e, por vários dias, estamos agindo o mais rápido possível para executar nossa estratégia para lidar com essa variante", disse o CEO da MOderna, Stéphane Bancel, CEO da Moderna.