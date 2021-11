Professor de medicina diz a aluna: 'Quando for estuprada vai ser no seco?'

Professor de medicina questionou uma aluna durante uma aula se quando ela fosse estuprada ela gostaria de usar lubrificante ou preferia "no seco" (foto: Twitter/ reprodução)

Um professor de medicina questionou uma aluna durante uma aula se quando ela fosse estuprada ela gostaria de usar lubrificante ou preferia "no seco". Um vídeo do momento, publicado nesta quinta-feira (25/11), circula nas redes sociais.



e se eu disser pra vocês que meu pior episódio vivido na faculdade de medicina foi por causa desse mesmo professor?

um ser desprezível. no exato instante que vi essa notícia eu já sabia que era ele https://t.co/bOhlBUtWtO — Vânvs - 26/11 RPAvol2 (@vanianazare1) November 26, 2021

O professor dá aulas no Centro Universitário Metropolitano da Amazônia (UNIFAMAZ), em Belém, no Pará.





No momento do questionamento, o docente ensinava os alunos a fazerem o processo de intubação usando um boneco. Ele então questiona a aluna se ela usou lubrificante e quando ela responde que não, ele fala: "Quando a senhora for estuprada vai levar KY ou vai preferir no seco mesmo?"

A Unifamaz informou em nota que já tomou as medidas cabíveis para apurar o caso. "O UNIFAMAZ reafirma seu compromisso com o ensino de qualidade, pautados no respeito humano e na integridade pessoal. Dessa forma, repudia veemente qualquer prática inadequada na relação acadêmica professor-aluno", afirmou.