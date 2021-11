Ministro da Justiça diz ser contrário a passaporte da vacina nas fronteiras

Enquanto o mundo discute a possibilidade de uma quarta onda de covid-19, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, disse nesta quinta-feira, 25, que é contrário à cobrança de comprovantes de vacinação contra o novo coronavírus nas fronteiras brasileiras.



A declaração está em linha com o pensamento do presidente Jair Bolsonaro, mas contraria uma recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Em 12 de novembro, o órgão enviou à Casa Civil notas técnicas sobre a entrada de viajantes ao Brasil: propôs a abertura das fronteiras para aqueles que comprovarem a vacinação e quarentena de cinco dias para os não imunizados.



"Não precisa. A vacina não impede a transmissão da doença", declarou hoje o ministro a jornalistas, na porta do Palácio da Justiça. A vacinação, no entanto, reduz a possibilidade de contágio e, consequentemente, a transmissibilidade da covid-19



Apesar de ter externado sua posição, Anderson Torres destacou que o governo ainda não decidiu sobre a reabertura de fronteiras. "Não tem nada decidido. É uma posição de governo e estou falando do meu ministério", disse o ministro nesta tarde.