Sorteio 5609-0 da Loteria Federal; veja o resultado

[FOTO1Caixa Econômica Federal sorteou, na noite desta quarta-feira (24/11), o concurso 5616-2 da Loteria Federal. Os sorteios aconteceram no Espaço Loterias CAIXA, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. Confira a tabela:

1º prêmio: 65194 - Prêmio de R$ 500 mil 2º prêmio: 08061 - Prêmio de R$ 27 mil 3º prêmio: 04801 - Prêmio de R$ 24 mil 4º prêmio: 88102 - Prêmio de R$ 19 mil 5º prêmio: 73199 - Prêmio de R$ 18,3 mil * Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie